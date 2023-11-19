شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر: مقاومة المضادات الحيوية تزيد من خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصدرية بوزارة الصحة والسكان إن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب فى إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة وذلك بسبب الإفراط فى استخدام الأدوية الحيوية.

وأوضح الدكتور وجدى أمين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصدرية بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لليوم السابع أنه يجب عدم الحصول على أى أدوية الا بعد الرجوع للطبيب أولا وحذر من تناول المضادات الحيوية دونما وصفة طبية.

من جانبه أضاف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية خطر كبير وتابع : ظهور مقاومة للمضادات الحيوية هو الخطر الأكبر ويضعنا فى مواجهة شرسة مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ويفتك بالمريض ويرفع معدلات الوفيات.

وتابع: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​