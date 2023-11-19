انفوجراف| نشاط مكثف لوزير الزراعة المصري في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافيك، سلط الضوء على النشاط المكثف للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2023.

ووفقاً للانفوجراف جاءت أبرز محطات وزير الزراعة في الصين كالتالي:

• السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتلقى دعوة من "تانج رينجيان" وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني، للمشاركة في المنتدى.

• "القصير" يتوجه الى الصين للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة.

• وزير الزراعة يلقى كلمة أمام المنتدى الصينى الافريقي الزراعي.

• وزير الزراعة متحدثا رئيسياً أمام جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصينى الافريقي الزراعي.

• "القصير" يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظراءه وزراء الزراعة الأفارقة.

كما شارك في فعاليات المنتدى عدداً من وزراء الزراعة في أفريقيا وعدد من الشركات المتخصصة.

• وجاءت أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال كلمته في المنتدى كالتالي:

- المنتدى الصيني الأفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه.

- توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في غاية الأهمية نظراً لما يمر به العالم من أزمات وتحديات متتالية ومتشابكة.

- العلاقات الصينية المصرية شهدت تميزاً كبيراُ وواضحاً في الفترة الأخيرة نظرا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين.

- انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين.

- مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق باعتبارها منصة دولية للتعاون وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

- القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية.

- القارة الافريقية مازالت تواجه ضعف في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء.

- القارة الافريقية تحتاج الى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات.

- العلاقات بين الدول الأفريقية ودولة الصين، نمت بشكل كبير ومتزايد وأصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الافريقية.

- حجم التجارة البينية بين الصين وافريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من عام2021.

- الدولة المصرية طورت البنية التحتية وتوسعت في المناطق الصناعية والاقتصادية وأنشات ممرات وطرق مع دول الجوار.

- مصر مؤهلة لتكون مركز لوجستي عالمي والعلاقات المصرية الصينية المتميزة تؤهلها لتكون مركزا للتحرك الصيني داخل القارة الإفريقية.

- مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطرق تعزز العلاقة المتميزة بين مصر والصين.

- العلاقات بين وزارتي الزراعة في مصر والصين تطورت كثيراً خلال السنوات الأخيرة واستهدفت الوصول الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

- التعاون الصيني الإفريقي يعد نموذجا متميزا للتعاون بين الدول، وسوف يسهم بقدر كبير في دعم برامج التنمية في دول القارة الافريقية.

كما حدد وزير الزراعة 8 محاور رئيسية لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة وهي:

1- تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الافريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي مع الدول الصديقة وعلى رأسها الصين.

2- البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة لتمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة.

3- الاستخدام الامثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها افريقيا وانشاء مؤسسات مشتركة افريقية / صينية لدعم هذا التعاون.

4- الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل دول القارة الافريقية، بما يتيح تدفق الاستثمارات الاجنبية.

5- الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، والتصنيع الزراعي.

6- تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة وربطها بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، وتوفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين.

7- تشجيع اقامة مراكز اقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء وتوفير خطوط نقل ملاحية دولية لتعزيز التبادل التجاري، وازالة العوائق الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع خاصة الزراعية منها.

8- توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الامن الغذائي بالدول الافريقية لتكون آلية تساعد الصين وغيرها من شركاء التنمية على تحديد مسارات وبرامج واولويات التمويل.

كما عقد "القصير" عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظراءه الأفارقة وهي:

- وزير الزراعة يلتقي نظيره الزامبي لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين

-"القصير" يلتقي "جوزفين لاجو" وزيرة الزراعة بجنوب السودان لاستعراض تطور التعاون في المجالات والانشطة الزراعية المختلفة.

- وزير الزراعة يبحث مع نظيره الجامبي سبل التعاون الزراعي المشترك.