حدث ليلاً| تعطيل الدراسة في الإسكندرية.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السعودية: نطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر لمدرسة الفاخورة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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بعد تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومطروح.. تعرف على موقف القاهرة والجيزة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غدًا الأحد في عدد كبير من المحافظات، بسبب سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

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الحكومة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 12300 بينهم أكثر من 5 آلاف طفل

أعلن المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 12300 شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل.

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جيش الاحتلال: كشفنا فتحة نفق بمستشفى الشفاء صباح اليوم وسننشر صورًا لها

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن قواتهم تواصل توسيع وتعميق الحرب داخل شمال غزة، مضيفا أنهم قصفوا قبل قليل خلية تابعة لحزب الله.

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"إن بي سي": بايدن يوجه رسائل مختلفة لمؤيدي الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن الحرب بغزة

قالت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن بي سي)، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوجه رسائل رسمية مختلفة بشأن الحرب في الشرق الأوسط للأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل.

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فرصة لتقنين المخالفات.. رئيس "مطوري القاهرة الجديدة": قانون التصالح يحافظ على الثروة العقارية

قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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قرار عاجل بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الإسكندرية (بيان رسمي)

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد داخل جميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (للطلاب والمعلمين).

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لتخفيض الأسعار.. محافظ القليوبية يتفقد منافذ البيع في الخانكة وشبين القناطر

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينتي الخانكة وشبين القناطر وبنها، لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

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تيسيرات غير مسبوقة.. "زراعة الشيوخ": "التصالح في مخالفات البناء" يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدًا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.

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