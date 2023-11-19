الأرصاد: نتعرض لمنخفض جوي قطبي وانخفاض في درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تبدأ التعرض لمنخفض جوي، بدأ تكوينه على دولة تركيا ومن ثم الاتجاه إلى قبرص ومع الساعات القادمة سيؤثر على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا المنخفض قطبي سيكون معه انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، موضحة أنه بداية من اليوم سيكون هناك انخفاض في الأجواء، والمنخفض سيكون به أكثر من عنصر بداية من انخفاض درجات الحرارة وسيكون هناك إحساس بهذا الانخفاض مع غياب اشعة الشمس، بجانب نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن نشاط الرياح يؤدي إلى كثرة الرمال والأتربة على بعض المناطق ويؤدي انخفاض الرؤية على عدد من الطرق وتتجه هذه الأتربة لمناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، مشددة على أنه سيكون هناك سقوط أمطار على بعض محافظات والسواحل الشمالية وتكون من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في بعض المناطق.