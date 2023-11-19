قبل ما تسافر.. تعرف على المعدات الطبية المسموح تواجدها بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتساءل العديد من المسافرين عن المعدات الطبية المسموحة على الطائرة بسبب ظروفهم الصحية، خاصة في الرحلات الطويلة والتي تحتاج منهم رعاية صحية خاصة، ووضعت شركات الطيران عددًا من المبادئ الخاصة بالاحتياجات الطبية، وتقديمها وفقًا للحالة الصحية لكل راكب.

ما المعدات الطبية التي يمكنك اصطحابها؟

إذا كنت بحاجة لاصطحاب أدوية أو معدات أو أجهزة طبية أثناء السفر مثل (أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر) أو الأجهزة (المساعدة على السمع) التي تصدر موجات لاسلكية، يجب تقديم بيانات المنتَج، مثل الشركة المصنعة، واسم المنتج وطرازه وحجمه ونوع البطارية، ويتم فحص الأجهزة أمنيًا في المطار قبل السفر.

ولا تسمح شركات الطيران بحمل المقصات على متن الطائرة، حتى التي تُعَد جزءًا من المعدات الطبية، وبالنسبة للأدوية، قد يطلب الأمن من حاملها تقديم نسخة من الوصفة الطبية أو شهادة طبية صادرة عن طبيب توضح اسم المرض، ويعود القرار النهائي بشأن السماح بمرور أي من أغراض المسافرين عبر نقطة التفتيش إلى السلطات الأمنية، ويجب تغليف وتغطية أي أغراض حادة في الأمتعة أو لفها بشكل آمن لمنع تعرض مناولي الأمتعة والمفتشين للإصابة.

الأدوية والإبر الطبية

يُسمح للمسافرين بحمل الأدوية والإمدادات ذات الصلة بها (ويشمل ذلك الإبر والمحاقن والحقن الذاتية) لعلاج حالاتهم الطبية والسيطرة عليها على متن الطائرة.

اختلاف اللوائح من دول لأخرى

ويمكن أن يختلف الوضع القانوني لأنواع الأدوية المختلفة من دولة إلى أخرى، ولا تُطبق اشتراطات النقل على نحو متسق بين كل الدول ،وينطبق ذلك على كل من الأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفة طبية والأدوية التي يجب صرفها بوصفة طبية، وتنصح شركات الطيران المسافرين لضمان العبور بسهولة من بوابات الأمن المحلي أو الجمارك ، بحمل خطاب من الطبيب يؤكد أن المسافر بحاجة إلى أدوية من هذاالقبيل، وأن يحمل ملصقات واضحة مع بيان أسمائها العامة.

تبريد الأدوية أثناء الرحلة

أحيانا لن تتمكن شركات الطيران من تبريد أدوية الراكب، وإذا كنت تحمل دواءً يحتاج إلى التبريد، يجب عليك تعبئتها في كيس تبريد أو قارورة فارغة مزودة بثلج جاف لا يزيد وزنه 2.5 كجم (5.5 رطل) على أن تكون جميعها معبأة بشكل مناسب يسمح لغاز ثاني أكسيدالكربون بالتبخر، وتطلب الشركات إبلاغ موظفي المطار التابعين لها أن المسافر يحمل الثلج الجاف إلى الطائرة.