وزارة الصحة: 5 حالات وفاة بالسكته الدماغية مرتبطة بالتدخين للأقل من 65 عاما

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك 5 حالات وفاة بالسكته الدماغية مرتبطة بالتدخين خاصة لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التوقف عن التدخين يحمى من الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتعد السكته الدماغية ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، حيث تمثل 1.85 ألف حالة سنويًا، قد تكون الأرقام محبطة، لكن من المثير للقلق أيضًا معرفة أن 80% من حالات السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

ويمكن أن تكون السكتات الدماغية أكثر انتشارًا لدى بعض السكان والمناطق الجغرافية وفئات عمرية معينة، مضيفًا أن الشباب أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية عالميا سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050 لذلك يجب معرفة العوامل التى تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى نستطيع إنقاذ 4 من كل 10 أشخاص يموتون بالسكتة الدماغية .

كما أشارت إلى أن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية مرتبطة بالتدخين ومن هنا، من المهم معرفة أعراض وعوامل الخطر للسكتة الدماغية من أجل الوقاية منها.