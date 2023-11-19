شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح مميزات حافلات سوبر جيت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو خاص بأسطول الحافلات المتميـز بشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت ) التابعة لوزارة النقل، وأماكن ووسائل الحجز والخدمات المتنوعة المتميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب، حيث أكدت الوزارة أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المميـزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافلات ذكية صديقة للبيئة، ويبلغ إجمالي عدد الخطوط على مستوى الجمهوريــة (36) خـطا، كما تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الإسكندرية - الساحل الشمالى - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ والغردقة المنيا اسيوط قنا سوهاج الأقصر سفاجا نويبع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصورة).

كما تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق وبالإضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة، و توفر الشركة لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ(مكة - المدينة المنورة) حيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهرة/المدينة-جدة/القاهرة) أو(القاهرة/جدة-المدينة/القاهرة).

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

4. رسوم التأشيرة.

5. باركود وزارة السياحة.

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.