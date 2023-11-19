شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة من 1 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان ١والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023 ، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقاً للجداول المرفقة .

جدير بالذكر، بأنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

وتقدم هذه القطارات اعلي مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصي قدر من الراحة في السرعات العالية، وتحتوي ايضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلي وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق، للحفاظ علي أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين السادة الركاب ودورات مياه باحدث تصميم واخري مخصصة لذوي الهمم.

وتسعي الهيئة جاهدة علي تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.