شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الفلاحين التونسى: نستهدف زيادة التعاون الزراعى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اتحاد الفلاحين التونسي نور الدين بن عياد، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وتونس في كل المجالات، وفي مقدمتها التعاون المستمر والدائم بين الجانبين في قطاع الزراعة.

وقال عياد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الهدف من إبرام الاتفاقيات تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الزراعي وزيادة التعاون المشترك، خاصة وأنه يعتبر من أهم القطاعات ومن خلاله نهدف بالتعاون مع مصر إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلدين بشكل خاص وعلى مستوى دول شمال أفريقيا بشكل عام.

وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين التونسي، أن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والاتحاد المغربي وشمال أفريقيا للمزارعين - والتابع له اتحاد الفلاحة التونسي - ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم التعاون بين الجانبين في القطاع الزراعي.

وأضاف أن هذا التعاون ترجم من خلال العديد من الاتفاقيات التي أبرمت والتي تهدف إلى زيادة التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين.

وأشار إلى أن مؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، له نتائج إيجابية.. منوها بأن المؤتمر كان فرصة متميزة لتقديم كل الدول أفكار وتكنولوجيا متقدمة لمواجهة الشح المائي الذي له آثار سلبية أثرت على الزراعة وعلى جميع النواحي الاقتصادية المرتبطة به.

ولفت إلى أن المؤتمر كان فرصة لتضافر كل الجهود الإقليمية والدولية للتغلب على القضايا الخاصة بالشح المائي والجفاف والمرتبطة بالتغيرات المناخية.. منوها بأن اللقاء ساهم في المناقشات للعمل على حسن إدارة المياه وتقليل مخاطر الجفاف.

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين التونسي أهمية المنتدى المتوسطي للمياه والمقرر عقده بتونس في فبراير القادم، والذي يساهم بشكل كبير في زيادة التعاون من خلال تبادل الخبرات والدعم والتشاور حول القضايا المتعلقة بتأثيرات التّغيرات المناخية المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم عرض نتائج هذا المنتدى خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه ببالي في العام المقبل.