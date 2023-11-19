شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر المائدة المستديرة لإطلاق تقرير المتابعة الأول لمنصة نوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مائدة مستديرة رفيعة المستوى، خلال فعاليات إطلاق وزارة التعاون الدولى تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.