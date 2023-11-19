شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا موقعين إسرائيليين فى بيت حانون شمال شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن فصائل فلسطينية أعلنت قصف موقعين إسرائيليين في بيت حانون شمال شرق غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.