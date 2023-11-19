شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى بالقرب من مستشفى ناصر الطبى فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت مراسلة القناة، أن هناك قصف إسرائيلي أيضا لمحيط المستشفى الإندونيسي بغزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

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