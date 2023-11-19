شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى المعمداني في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، بإطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.