شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تدمير 4 مساجد إثر قصف إسرائيلى على جباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بتدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لجباليا الساعات الماضية. ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

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