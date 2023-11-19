شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تتابع أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل مصابين وجرحى من قطاع غزة، كما يتم من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأمور عدة أخرى.

ومنح الوزير، الكلمة للدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان، خلال انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح بعض الأمور الخاصة بغرفة التحكم، وقال: أنشأنا مركزين لدعم واتخاذ القرار في وزارة الصحة، المركز الأول لإدارة الأزمة ويتكون من مجموعة من الشاشات لعرض بنوك الدم وأسرة الرعاية والحضانات ومجموعة من الأنظمة التي نظهر من خلالها منشآتنا الصحية على الخريطة الإلكترونية والقوة البشرية على الخريطة الصحية، والأجهزة الموجودة داخل كل مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتابع أشرف عبد العليم: "مركز القيادة والسيطرة يعرض كل قطاعات الوزارة، وكل الشاشات تستقى معلوماتها من قواعد بيانات على الأرض، إضافة إلى ذلك افتتحنا غرفة عمليات للأحداث في غزة لاستقبال الوافدين القادمين إلى مستشفيات شمال سيناء ونستطيع متابعتهم لحظيا من خلال إدارة الأزمة داخل وزارة الصحة".