شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة، و39% منهم أطفال تحت سن الـ18 سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25% من إجمالي المصابين.

أضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه جرى تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات أطفال متنقلة أمام معبر رفح لاستقبال الأطفال الرضع من غزة، وذلك منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة والسكان باستقبال الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء بالقطاع.

وتابع، أن نقل الأطفال الرضع يحتاج إلى مهارات عالية، مؤكدا على الاستعداد التام لاستقبال الأطفال الرضع من قطاع غزة سواء بسيارات الإسعاف المجهزة على أعلى مستوى أو الطواقم الطبية.

وأشار إلى أنه لا يوجد حالة من مصابي قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبي واحد، وأغلب الحالات تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي للتعامل معها، كجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل والحروق فضلا عن تخصصات الرعاية المركزة وغيرهم، متابعا أن الحالات جميعها خطيرة إذ إن هناك شظايا أصابت المخ أدت إلى صعوبة في الحركة فضلا عن الحروق والتمزق في الأعضاء الداخلية وغيرهم.