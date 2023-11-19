شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، كما أدوا طقوسًا تلمودية فى مُحيط مصلى باب الرحمة.



وفى سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين فى محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل.