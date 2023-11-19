شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى توجه نداء إلى الأمم المتحدة: باسم كل أم أوقفوا الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في فعاليات الاجتماع الوزاري الثامن للجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقى، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الوزراء المسئولون عن شؤون المساواة بين الجنسين والمرأة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي .

وجاء الاجتماع بهدف بحث واعتماد تقارير الخبراء عن الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا لعام 2023، والمبادرة الرئاسية الرفيعة المستوى بشأن دور القيادات من الرجال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب مشروع خطة العمل الإقليمية لأفريقيا وإطار الرصد والتقييم بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، المشاورات التمهيدية الأفريقية بشأن الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة .

وخلال الاجتماع ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة عبرت خلالها عن التضامن مع المرأة والفتاة وأبناء الشعب الفلسطينى في ظل الأوضاع المتفاقمة التى تمر بها غزة، ودعت خلالها إلى ضرورة مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في كل المناقشات والمشاورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بل وإعطائها الأولوية القصوى.

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة، النداء إلى الأمم المتحدة قائلة: "باسم كل أم أوقفوا الحرب"، وطالبت بضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيود أو شروط، من أجل الإنسانية.

كما دعت الدكتورة مايا مرسى، إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومستدام إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال من أراضيهم مهما كان الثمن، والعمل على توفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وضمان سلامة المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت قائلة: "نرفض بكل الوسائل طرح فكرة تهجير أهل غزة إلى سيناء فالأوطان لا تقبل المساومة ولو كان الثمن الحياة.. فلا حياة بدون وطن ولا نريد سوى السلام وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المعايير المتفق عليها على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية" .

علي جانب آخر، شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في الاجتماع الوزارى الذي نظمه الاتحاد الأفريقي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية الأفريقية، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس حول " المشاورات في أفريقيا ما قبل لجنة وضع المرأة الثامن والستين CSW68"، حيث هدف الاجتماع مناقشة واعتماد الموقف الأفريقي المشترك للجنة وضع المرأة 68، والتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنظيم أفريقيا للتحدث بصوت واحد في لجنة وضع المرأة 68 .

وجاء الاجتماع بمشاركة الوزراء المسئولون عن شؤون المساواة بين الجنسين والمرأة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وخبرائهم، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية، ومنظمات المتجمع المدنى وأصحاب المصلحة الآخرين ذوى الصلة.

وسبق الاجتماع الوزاري عقد اجتماع للخبراء على مدار يومين، هدف إلى العمل على مراجعة الأبحاث الحالية وتحليل السياسات والممارسات وتقديم توصيات موجهة نحو العمل لمكافحة فقر المرأة وفجوة التمويل بين الجنسين في أفريقيا ، ووضع أطر معيارية التى تتناول تمكين المرأة والفقر على المستوى المؤسسي والسياسات الرسمية والأعراف والمعايير ، مع تحديد التحديات والعقبات الرئيسية والاتفاق على الرسائل الرئيسية والإجراءات ذاات الأولوية للمنطقة الأفريقية .

جدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة الثامن والستين CSW68" والمقررعقدها بنيويورك في الفترة من 11 الى 22 مارس 2024 ، ستناقش موضوع " تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك .