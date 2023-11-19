شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف بتقديم الإرشادات لمزارعى القمح لتحقيق أعلى إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتابع موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليا هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه كلف قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمدة من الوزارة.

شدد القصير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

ووجه القصير قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض، وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير المستقرة خلال موسم الزراعة .

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد إردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد المحصول.