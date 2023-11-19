شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتفعيل البرنامج العلاجى للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات، حيث طالبت المديريات بعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس عبارة عن قطعة الاملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة ويتم تصحيح التقييم القبلي وعمل الإحصاء اللازم كما يلى وارساله الى إدارة التعليم الابتدائي مركزي ويتضمن عدد الطلاب« المقيدين، الحاضرين، أكثر من 50%، أقل من 50%.

وشددت وزارة التعليم، على أنه يتم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشيرا إلي أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الاحد 19 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 يناير.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه في نهاية البرنامج العلاجي يتم عمل التقييم البعدي لجميع التلاميذ على نفس قطعة املاء التقييم القبلي وإرسال النتائج الى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.