شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتفعيل البرنامج العلاجى للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي والان مع تفاصيل الخبر
وشددت وزارة التعليم، على أنه يتم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشيرا إلي أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الاحد 19 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 يناير.
وأوضحت وزارة التعليم، أنه في نهاية البرنامج العلاجي يتم عمل التقييم البعدي لجميع التلاميذ على نفس قطعة املاء التقييم القبلي وإرسال النتائج الى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.
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