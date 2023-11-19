التمثيل للفتيات.. تفاصيل سقوط صاحب مكتب "كاتسنج" بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز شخص على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، حول قيامه بإنشاء مكتب "كاستنج" بدون ترخيص يستقطب راغبي التمثيل وتصوير مقاطع فيديو بمعدات مخالفة بالدقي.

معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث المصنفات بإنشاء شخص وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدما معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات واستهداف المكتب أمكن ضبط مالكه وعثر على استوديو تصوير يحتوي على "هارد ديسك" مُحمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل وكاميرا ديجتيال معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتحرر محضر بالواقعة.