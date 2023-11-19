"البنات كانت سكرانة".. تفاصيل 30 دقيقة من محاكمة المتهمين بـ"حفل فيلا المنصورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".

وأثبتت المحكمة حضور 12 متهمًا بالملابس المدنية، واستمعت لأمر إحالتهم من قبل النيابة العامة التي وجهت لهم اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحملهم أدوات اعتداء بدون مسوغ قانوني، وطلبت توقيع أقصى عقوبة عليهم.

واستمعت المحكمة، لطلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين، وفي بداية الأمر طالب محامي المتهم يحيي عمر، بعدم اكتفاء أركان الجريمة، واستعراض القوة، مشيرا إلى أن هناك تناقض بين التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وكافة أقوال المتهمين والشهود بتحقيقات النيابة العامة.

ونفى دفاع المتهم، وقوع أي مظاهر لاستعراض القوة على الطلاب، وعدم وجود شاهد إثبات يؤكد صحة الاتهام، بجانب عدم تصور معقولية الواقعة على ما تم تصويره في الأوراق، وعدم ضبط أسلحة أو أدوات مع المتهمين، وهو مخالفة القيد والوصف.

وأكد الدفاع الحاضر مع المتهمين، أن الأوراق خلت تماما من صحة الغرض، موضحا أن الحفلة كانت "رقص وتقديم المشروبات الكحولية للطلبة، وأطفال يتعاطوا المخدرات"، وخلال خروجهم وقعت مشاجرة فيما بينهم، وبعد استغاثات الفتيات التي حضرن الحفلة، تدخل الأهالي لإنقاذهن من أطراف المشاجرة.

وعلى جانب آخر أكد أحد الدفاع الحاضر أن الإزعاج والصوت العالي أدى إلى تدخل الأهالي، بعدما شاهدوا رواد الحفل يتشاجروا مع بعضهم، مؤكدا أن الفتيات التي كانت يخرجن من الحفلة في حالة سكر، بجانب اللبس الخليع، وكان يوجد ساقطات راقصات.

وأشار الدفاع أن المتهمين جميعهم أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، متسائلا: أين يوجد المجني عليهم؟ .. لا يوجد أي بلاغ ضد المتهمين، ولا يوجد شاهد إثبات واحد في القضية، ولا يوجد أي تلفيات في الفيلا، ومقاطع الفيديو لا تظهر فيها غير متهم واحد فقط، فأين القضية؟، ليردد أحد المتهمين: "معملناش حاجة".

وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة، والدفاع الحاضر مع المتهمين، رفعت المحكمة الجلسة للقرار.

ووجهت النيابة المختصة للمتهمين بالقضية اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية".