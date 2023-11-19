ضربة غادرة ودفنه بالرمال والأسمنت.. اعترافات قاتل صديقه بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل شخص على يد صديقه في منشأة ناصر بالقاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا بتغيب شخص لأكثر من 5 أيام.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها صديقه.

وضبطت الأجهزة الأمنية الجاني حال تواجده بالبحيرة واعترف بجريمته بالكامل.

وقال المتهم في اعترافاته إنه استدرج المجني عليه لمبنى تحت الإنشاء وغافله وتعدى عليه ضربًا بعصا خشبية حتى فارق الحياة.

وأضاف أنه غطى المجني عليه بالرمال والأسمنت واستولى على أموال وهاتفه.

وأرشد القاتل عن مكان جثة المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.