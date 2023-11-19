شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأتربة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى نشاط رياح ملحوظ وأتربة خاصة فى المناطق المكشوفة وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوار الجوية التى تشهدها البلاد اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد وجود نشاط رياح مثيرة للأرمال والأتربة على الصحراء الغربية و شمال الصعيد وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 - 70 كم / ساعة ( وارتفاع الموج من 3 - 5 متر).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

وفيما يلى خرائط الأمطار التى كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، على كافة الأنحاء:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ.

- اعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد ).

- أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ).

- الأمطار تمتد مساء إلى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس).

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس).

- أمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.