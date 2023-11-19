شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة بمجال مشتقات البلازما .

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تتابع أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل مصابين وجرحى من قطاع غزة، كما يتم من خلال نظم المعلومات الجغرافية متابعة كل المبادرات الرئاسية وأمور عدة أخرى. فصائل فلسطينية: مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل 6 جنود إسرائيليين في جحر الديك بقذيفة مضادة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وزير الصحة: نتابع أزمة غزة من خلال غرفة عمليات مجهزة

لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، مع الحرص على تكثيف معدلات تقديم الخدمة في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة المزمنة وغير السارية وسهولة علاجها، فضلاً عن رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية، الأمر الذي انعكس على تحسن الرؤية الدولية لمصر ومؤشراتها في هذا الملف. استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي والتقنية، قائلا: "بنعمل 4 مشروعات منها المحررات المؤمنة التي تقدمها الوزارة عن بعد.. والوحدة قادرة على إصدار توكيل لمحامي دون الحاجة إلى الذهاب للشهر العقاري، ونسعي إلى نشرها في السفارات المصرية بالخارج". وزير العدل: نعمل على مشروع العدالة عن بعد.. والبداية هتكون اختيارية

9 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.. إنفوجراف

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة، و39% منهم أطفال تحت سن الـ18 سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابون بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن نسبة النساء التي جرى استقبالها تبلغ 25% من إجمالي المصابين.

متحدث الصحة: 39% من المصابين القادمين من غزة أطفال تحت سن الـ18

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر . وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلالارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعالاتفاق تم.. عمر كمال عبد الواحد ينتقل للأهلي وإعارة 3 لاعبين لفيوتشر