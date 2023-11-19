شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة وعددهم 31 طفلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.