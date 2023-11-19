الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن يعقبه تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والدلتا .