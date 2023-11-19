شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ومصر تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وما شهدته من نمو وتطور في العديد من المجالات للاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المكتب السلطاني العماني، اليوم الأحد، سفير مصر لدى سلطنة عمان خالد محمد عبد الحليم راضي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد السفير "راضي" وأبدى تقديره لمواقف سلطنة عُمان تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية وأدوارها الفاعلة في تقريب وجهات النظر والدعوة إلى حل هذه القضايا بالطرق السلمية.

من جهة أخرى، بحث الفريق أول "النعماني"، اليوم مع نور اليزان عبد المؤمن، السفيرة فوق العادة المفوضة لسلطنة بروناي دار السلام لدى سلطنة عُمان، مجالات التعاون المشتركة للبلدين وسبل تطويرها، بجانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.