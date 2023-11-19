شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية: -الطماطم بـ 12.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه ‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها -‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎الجزر 11.5جنيه ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28 جنيها ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 20 جنيها . جوافة بـ 17 جنيها -الموز البلدى بـ 20 جنيها.

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