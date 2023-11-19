شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: قريبا الانتهاء من إنشاء موقفى سرفيس بالعامل الأول والبوهى بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الأهمية التى توليها المحافظة لملف النظافة، مشيراً إلى وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بكل عواملها من تأهيل للكوادر البشرية ورفع كفاءة الآت ومعدات ودعم أسطول السيارات الخاصة بالمنظومة وزيادة الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية، وبحث عدد من البدائل للتعامل مع المخلفات الصلبة والاستفادة منها كفرصة استثمارية والتى منها إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة والجارى إنشاؤها بمنطقة أبو رواش على مساحة 10 أفدنة وبطاقة 1000 طن يوميا، بالإضافة إلى الدفع بحوالي 25 شركة للجمع السكني وتنظيم آلية نقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة والمقالب العمومية.

وكاستجابة عاجلة لعدد من شكاوى الحضور والخاصة بالإشغالات والانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس، وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى باتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات، مشيراً فى هذا الصدد إلى نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 ألآف حالة إشغال يومياً.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، وموجهاً فى ذات السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه مشروع الصرف الصحي بقرية وردان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

ولرفع القدرة الإستيعابية لمدارس مركز ومدينة أوسيم، وجه راشد بسرعة إستخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين الأولى بقرية برطس والثانية بطريق مركز شرطة أوسيم وسرعة دخولهما الخدمة.

وكشف المحافظ عن قرب الانتهاء من إنشاء عدد 2 موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهى بحى إمبابة للمساعدة في القضاء على المواقف العشوائية وتوفير وسيلة نقل حضارية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة النواب خالد طايع وأسامة الأشموني وطارق الطويل و طارق سعيد ويحيي المشد ووليد المليجى وفريدة الشوباشي وعمرو هندى ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.