شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفرنسا يؤكد أهمية المشاركة فى انتخابات الرئاسة باعتبارها واجبا وطنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، مُعربا عن ثقته في اضطلاع الناخبين المصريين بهذه المسؤولية لاسيما وأن هذه الانتخابات تعد تجربة ديمقراطية عملية يتعين مشاركة كل الناخبين المصريين فيها لصياغة مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير علاء يوسف عددا من أفراد الجالية المصرية في فرنسا، وذلك بمقر السفارة، لعرض الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقررة أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

رحب السفير علاء يوسف - في بداية اللقاء - بالحاضرين من أبناء الجالية المصرية، مؤكدا لهم مواصلة السفارة الاضطلاع بجهودها لخدمة الوطن والجالية المصرية في فرنسا، والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية للتطورات الإيجابية المختلفة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية لدفع عملية التنمية الشاملة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وحث السفير علاء يوسف الحاضرين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات في ضوء الحرص البالغ للدولة على تأمين مشاركة المصريين في الخارج، بما يعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة كاملة، موضحاً أن السفارة ستفتح أبوابها من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً لاستقبال الناخبين ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

وشدد على أن السفارات في الخارج تقف على الحياد أمام جميع مرشحي الرئاسة.. وقال: "من المهم أن نعمل على إنجاح هذه التجربة الديمقراطية وأن نشجع كافة المصريين على المشاركة في هذه العملية الانتخابية".

واستعرض السفير علاء يوسف الإرشادات والشروط المطلوبة للتصويت من بينها أهمية أن يكون المواطن مُدرجا في قاعدة بيانات الناخبين على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ودعا المواطنين إلى التأكد من ذلك من خلال إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام عن الموقف الانتخابي، حتى يتسنى له التأكد من حقه في التصويت، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم نشر كل المعلومات الخاصة بعملية التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية على الصفحة الرسمية للسفارة المصرية بباريس وصفحة القنصلية العامة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمع السفير إلى استفسارات واقتراحات الحاضرين فيما يخص العملية الانتخابية، من بينها إمكانية الإعلان عن المعلومات الخاصة بالتصويت عبر وسائل إعلام ناطقة بالفرنسية والعربية، لحث المواطنين على المشاركة، وأيضا إمكانية متابعة عملية التصويت.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان جادو، رئيسة الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، أنها بصدد تنظيم تجمع لحشد أكبر عدد من المصريين وخاصة من الشباب واستعراض الخطوات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشددة على أهمية نجاح هذه العملية الانتخابية لإظهار صورة مشرفة لمصر إلى العالم.

بدوره، أبرز عمر هشام أحد مسؤولي "جمعية الطلاب المصريين بفرنسا" (ADEEF)، إمكانية التواصل مع الطلبة المصريين من خلال شبكة تواصل كاملة هدفها مساعدة كل الطلبة الجدد من خلال خبرات الطلبة الذين قضوا أعواما عديدة في البلاد.. وقال: "يمكن مخاطبة عدد كبير من الطلبة المصريين، حيث تضم صفحة ADEEF على الفيسبوك نحو 11 ألف شخص، من خلال نشر كل تفاصيل العملية الانتخابية حتى يتسنى لهم معرفة المعلومات والإجراءات اللازمة".

وأشاد باقي الحضور بمدى التواصل والتفاعل الإيجابي مع السفارة المصرية والقنصلية العامة لمصر بباريس وهو الأمر الذي يساهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية كواجب وطني خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، مشددين على ضرورة التواصل فيما بينهم في الفترة الحالية لحث عدد أكبر من المصريين على المشاركة.