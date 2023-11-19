شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى بالقاهرة يشيد بدور وإمكانيات معهد علوم البحار والمصايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو زكريا مدير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعليم العالى، السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، واستعرض إمكانيات المعهد في كل المجالات الخاصة بعلوم البحار والأعمال التي ينفذها المعهد في مجالات الدراسات البيئية وفي مجال تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية.

وبحث الجانبان البرامج التي ينفذها المعهد ضمن خطة تنفيذ "عقد المحيطات" الخاص بالأمم المتحدة، وأوجه التعاون بين المعهد والجامعات اليابانية فى مجال علوم البحار.

وأشاد السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة بدور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وإمكانياته في مجال المصايد والاستزراع السمكي.