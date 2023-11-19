شكرا لقرائتكم خبر عن المحرصاوي: حريصون على تنمية ونشر ثقافة القراءة والاطلاع بين شباب الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الدكتور محمد حسين المحرصاوي ، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، افتتاح معرض الكتاب لمجمع البحوث الإسلامية بالكلية.

وأكد الدكتور المحرصاوي، خلال افتتاحه للمعرض، أن هذا المعرض يعد نافذة للطلاب للاطلاع على إصدارات المجمع وما تحويه من كتب متنوعة في مجالات المعرفة المختلفة خاصة في مجال العلوم الشرعية التي تخدم طلاب الأزهر الشريف.

وقالت الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية: إن هذا المعرض يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها المنظمة لكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات من أجل اقتناء الكتب بأسعار رمزية حتى تكون مرجعا لهم تساعدهم في تحصيلهم العلمي.

كما أن هذا المعرض ضمن مجموعة من المعارض التي تتشارك فيها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مع كليات جامعة الأزهر خدمة للطلاب من أجل أن تكون هذه المعارض نافذة معرفية لتلبية احتياجات طلاب العلم.