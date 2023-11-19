مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس يناقش صناعة توطين الدواء المصرى وتصديره

القاهرة - سامية سيد - عقد المؤتمر الثالث لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس اليوم بالقاهرة، لمناقشة أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية، والاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية وطرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، ضد مجموعة متنوعة من الامراض والطرق الجديدة لمكافحة العدوى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية عن مقاومة المضادات الحيوية مطالبا بضرورة الحرص عند تناول المضادات الحيوية لعدم انتاج سلاللا جديدة مقاومة لانواع المضادات الحيوية الموجودة .

كما يرصد المؤتمر جائزة لأفضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

حاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

وشارك في حضور المؤتمر وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية كما عدد كبير من شركات صناعة الادوية وتم عقد جلسة خاصة عن توطين صناعة الدواء فى مصر وخصوصا الادوية التى يتم استيرادها من الخارج مثل الادوية البيولوجية ٫ كلية الصيدلة