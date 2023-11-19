حملة "السيسى" فى عيد ميلاده: مصر حققت إنجازات بجميع القطاعات تحت قيادة مرشحنا

القاهرة - سامية سيد - ‏بمناسبة عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم 19 نوفمبر، سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الضوء على ذكرى ميلاده، مؤكدً أن مصر حققت تحت قيادته إنجازات عديدةٍ في جميع القطاعات سواء داخلياً أو خارجياً والمضي قدماً في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت الحملة، إلى الإنجازات الكبرى في جميع المجالات، حيث وصلنا إلى قرابة 15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية، تلك المشروعات القومية التي أصبحت صروح المجد لشعبنا الأبي، وأصبح الأشقاء والأصدقاء ينظرون لإنجازات التنمية المصرية في هذا الوقت القياسي باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وكل دولة في كل مكان.

وقالت الحملة، إن حجم هذه المشروعات التي تحققت في مصر كانت نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط دقيق لقيادة وطنية تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر.

وشاركت الحملة مع الشعب المصرى السيرة الذاتية للمرشح عبد الفتاح السيسى.