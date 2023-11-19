شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": استمرار وصول طائرات المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستمرار وصول طائرات المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش الدولي والعمل على تجهيز الشحنات لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. قال مراسل القناة، إن مستشفى العريش يواصل استقبال المصابين من الجانب الفلسطيني وسط تواصل الاستعدادات بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة.

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