شكرا لقرائتكم خبر عن نوة المكنسة.. رياح شديدة وأمطار غزيرة وموجة تقلبات جوية تضرب دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت محافظة دمياط اليوم الأحد، أول أيام "نوة المكنسة"، وتشهد المحافظة اليوم موجة من التقلبا الجوية، وسحب كثيفة ورياح شديدة وتساقط أمطار غزيرة على مدن المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تأثرت حركة الصيد بمدينة عزبة البرج في دمياط بحالة الطقس اليوم، إضافة إلى تأثر مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة نتيجة نوات الأمطار.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطبيق حالة الطوارئ لحين الانتهاء من نوات الأمطار المحتملة، إضافة إلى عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف بشكل دوري.

وفي سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر معداتها بميادين المحافظة العامة والشوارع الرئيسية للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار، إضافة إلى تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة ومتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع دمياط.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط أرقام تلقي الشكاوى أبرزها الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين حال حدوث أية طوارئ، فضلا عن نشر إرشادات هامة للمواطنين بشأن السير بشوارع المدينة أثناء المطر، والتي تضمنت عدم ملامسة أعمدة الإنارة إضافة إلى عدم السير بجوار اللافتات الإعلانية أو الاحتماء أسفل العقارات القديمة.

وعلى جانب آخر شددت إدارة مرور دمياط على اهمية الالتزام بالسرعة المقررة أثناء القيادة خاصة بطريق رأس البر، إضافة إلى تكثيف حملاتها لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.



تساقط امطار كثيفة في دمياط

_ رياح شديدة تضرب دمياط

اجواء حالة الطقس بدمياط





طقس محافظة دمياط