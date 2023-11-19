محافظ الجيزة: الانتهاء قريبًا من إنشاء مواقف للسرفيس بمنطقة البوهي بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءًا موسعًا مع أعضاء مجلس النواب، عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأكد راشد، وفق بيان المحافظة، على الأهمية التى توليها المحافظة بملف النظافة، مشيرًا إلى وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع عواملها من تأهيل للكوادر البشرية ورفع كفاءة الآلات ومعدات ودعم أسطول السيارات الخاصة بالمنظومة وزيادة الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية وبحث عدد من البدائل للتعامل مع المخلفات الصلبة والاستفادة منها كفرصة استثمارية.

وأوضحت المحافظة، أن الفرص الاستثمارية، منها إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة والجاري إنشاؤه بمنطقة أبو رواش على مساحة 10 أفدنة بطاقة 1000 طن يوميا بالإضافة إلى الدفع بحوالي ٢٥ شركة للجمع السكني وتنظيم آلية نقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة و المقالب العمومية.

ووجه المحافظ، كاستجابة عاجلة لعدد من شكاوى الحضور والخاصة بالإشغالات والانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى، اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بجميع القطاعات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 آلاف حالة إشغال يومياً.

كما وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، وموجهاً فى ذات السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أية معوقات تواجه مشروع الصرف الصحي بقرية وردان؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد راشد، على سرعة إستخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين الأولى بقرية برطس و الثانية بطريق مركز شرطة أوسيم وسرعة دخولهما الخدمة، لرفع القدرة الاستيعابية لمدارس مركز ومدينة أوسيم.

وكشف المحافظ، عن الاقتراب من الانتهاء من إنشاء عدد ٢ موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهي بحى إمبابة؛ للمساعدة في القضاء على المواقف العشوائية وتوفير وسيلة نقل حضارية للمواطنين.