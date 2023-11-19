التصالح في مخالفات البناء.. "زراعة النواب" تطالب بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الشارع المصري ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء بفارغ الصبر، موجهًا الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بذلك الملف وحرصه على الانتهاء منه لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على ضرورة وجود رسالة ورؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3 ملايين حالة تحتاج إلى تقنين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لا بد من الإسراع في صدور الأحوزة العمرانية والانتهاء منها.

وأكد الحصري ضرورة حماية الرقعة الزراعية في ظل التحديات العالمية في الغذاء، وضرورة اعتبار ذلك القانون حدًّا فاصلًا للتعدي على الأرض الزراعية، نقطة ومن أول السطر، على أن يعقب ذلك إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، من أجل توفر الغذاء .