شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يوضح معايير وشروط تناول المضادات الحيوية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فى محاضرة له عن المضادات الحيوية والطرق المثالية لاستخدامها فى مختلف الأمراض، خلال افتتاح المؤتمر الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أنه يجب تحديد أنواع المضادات الحيوية المناسبة لكل مريض والمناسبة أيضا لكل حالة.

وأضاف، أنه لا بد من تحديد المضاد الحيوى المناسب للمريض، وعلى الطبيب المعالج اختيار النوع المناسب والجرعة التى تلائم كل مريض، وأنه يجب عند استخدام المضاد الحيوى أن يلتزم المريض بنوع المضاد الحيوى، ومدة العلاج والجرعات المحددة له.

وقال، إن اختيار المضاد الحيوى أيضا يجب أن يتوافق مع حالة كل مريض وعمره، والأمراض المصاحبة الأخرى التى يعانى منها، لافتا إلى أن الالتزام بهذه المعايير يحد كثيرا من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مضيفا أن كل عضو من أعضاء الجسم يحتاج لنوع معين من المضاد الحيوى.

وأكد، أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى السيطرة على أزمة كورونا نتيجة وضع استراتيجية علاجية للحالات التى أصيبت بالتهابات بالجهاز التنفسي وذلك بالاختيار المناسب للمضاد الحيوي.