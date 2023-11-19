شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمتلك 598 محطة.. تعرف على تفاصيل عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مصلحة الميكانيكا والكهرباء ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مهام المصلحة:

1- تتولي المصلحة إدارة وتشغيل 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن " 439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 104 محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف – 55 محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه " .

2- إعداد خطة و رؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال تقييمها بناءً على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة .

3- وضع أولويات الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع .

4- إعداد خطة للاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات ، مع زيادة الإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة .

5- إعداد خطة تنفيذية لزيادة الإعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محلياً لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

6- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

7- إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى 2571 جيجا وات ساعة يقابلها انبعاثات قدرها حوالى مليون طن من ثانى أكسيد الكربون .