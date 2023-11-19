شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مسابقة الأزهر الشريف السنوية فى حفظ القرآن الكريم بأربع مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف .

وانطلقت المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن وتجويده في مناطق "السويس ، مطروح ، البحر الأحمر ، أسوان)" وقد توجه إلى منطقة السويس الأزهرية الدكتور أبو اليزيد علي سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة المصحف الشريف و المشرف العام على المسابقة لمتابعة سير أعمال المسابقة والتأكد من تطبيق معايير المسابقة ، ومتابعة أعمال المسابقة، كما انطلقت من قطاع المعاهد الأزهرية لجان لمتابعة المسابقة في جميع المناطق الأزهرية للتأكد من جاهزية المقرات ومتابعة أعمال المسابقة.