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بدء مسابقة الأزهر الشريف السنوية فى حفظ القرآن الكريم بأربع مناطق

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور  محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف .

 

وانطلقت المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن وتجويده  في مناطق  "السويس ، مطروح ، البحر الأحمر ، أسوان)" وقد توجه إلى منطقة السويس الأزهرية  الدكتور أبو اليزيد علي سلامة  مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة المصحف الشريف و المشرف العام على المسابقة لمتابعة سير أعمال المسابقة والتأكد من تطبيق معايير المسابقة ، ومتابعة أعمال المسابقة، كما انطلقت من قطاع المعاهد الأزهرية  لجان لمتابعة المسابقة في جميع المناطق الأزهرية للتأكد من جاهزية المقرات ومتابعة أعمال المسابقة.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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