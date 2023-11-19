شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: زيادة إنتاج بنج الأسنان لـ 12 مليون كربولة شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، خلال مؤتمر كلية الصيدلة لجامعة عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إننا وضنا حلولا لمشكلة بنج الأسنان بزيادة خط الإنتاج من 3.5 مليون كربولة فى الشهر إلى 12 مليون كربولة شهريا، رغم أن احتياجاتنا فى السوق المصرى لا يتعدى الـ 11.5 مليون فقط، وبالتالي غطينا السوق المصرى بالكامل.

وأضاف، إن هذا الضخ ناتج من محاور العمل التى تم وضعناها من أجل تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة، موضحا، أنه تم تطوير شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة، وتم تطوير المناطق الإنتاجية، تماشيا مع منظومة التصنيع الجيد وفقا لهيئة الدواء المصرية، وأيضا وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بتكلفة مالية عالية ولكن تطوير الأماكن الإنتاجية يسمح لنا بأن نصدر لأماكن كثيرة من العالم وبإنتاج جيد، ولدينا أمثلة كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية فعند حدوث أزمة بنج الأسنان طورنا المنطقة، وأضفنا خط إنتاج جديد لبنج الأسنان، وبعد أن كنا ننتج 3.5 مليون كربولة فى الشهر، حاليا نقوم بإنتاج 12 مليون كربولة بنج فى الشهر، رغم أن احتياجات السوق المصرى لا تتعدى 11.5 مليون فقط، لذلك حاليا نستطيع تغطية السوق المصرى كله، ولدينا فى شركة مصر للمستحضرات الطبية، مصنع لإنتاج المضادات الحيوية، وهى من المصانع القليلة الموجودة فى مصر وتم تطويره وافتتاح جزء منه، كما تم تطوير وافتتاح شركة أخرى منذ شهر، وسيبدأ طرح الإنتاج الخاص بها فى السوق المصرى، موضحا أننا نطور جميع المناطق الإنتاجية من أجل تصدير الأدوية المصرية لأماكن متعددة بالعالم.