"حالة تعفن وكسر بالجمجمة".. حبس المتهم بقتل صديقه ودفن جثته بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بحبس متهم بقتل صديقه، وإخفاء جثمانه، بمنشأة ناصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهم القتل العمد والسرقة، والعبث بمسرح الجريمة.

كما أمرت بالتحري حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتتبع خط سير المتهم، وتبين أن الجثة لشخص في عقده الثالث بحالة تعفن وكسر في الجمجمة.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من مواطن يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدث إصابته التي أودت بحياته.