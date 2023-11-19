"إرجعي بنتك ماتت".. مكالمة صادمة تُفجع أم في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تركت ربة منزل طفلتها لتوصيل صغارها إلى مقر تلقيهم درسا خصوصيا لتتلقى مكالمة صادمة من جارتها "إرجعي بسرعة.. بنتك وقعت من البلكونة".

هرعت الأم إلى مسكنها لتكتشف الطامة الكبرى. وقعت أنظارها على جثمان صغيرتها ذات العشر سنوات أسفل العقار تسيل منها الدماء لتصرخ بقلب يعتصر ألمًا "يا ضنايا يا بنتي".

رجال المباحث بأكتوبر تحت إشراف العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب استمعوا لأقوال شهود عيان من الجيران ولإاد أحدهم بأنه في أثناء جلوسه أمام مدخل العقار فوجئ بسقوط الطفلة الضحية "كانت بتلعب في البلكونة".

أودعت الشرطة جثة الطفلة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.