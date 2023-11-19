جثة وسط الشارع.. شاب يدفع حياته ثمن هاتفه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمرارا لمسلسل سرقة هواتف المارة عبر مستقلي الدراجات النارية، دفع شاب حياته ثمن ملاحقته للجناة دهسته سيارة مسرعة بالطريق ليفارق الحياة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة دائرة قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير شاب بالطريق فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية خطف أحدهما هاتفه فلاحقهما لتصدمه سيارة مسرعة.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب وتحفظت القوات على السائق، ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بضبط مرتكبي حادث السرقة.