"مش هسكت عن الغلط وحوافظ مستندات".. كواليس ظهور مرتضى منصور بدعاوى بطلان انتخابات الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، إنه لن يصمت عن أي أخطأ حدثت داخل نادي الزمالك "مش هسكت عن الغلط اللي حصل في الزمالك".

أضاف مرتضى منصور أنه تقدم إلى محكمة القضاء الإداري بمجموعة من المستندات وحوافظ الاوراق التي تثبت صحة موقفه بحدوث تجاوزت بانتخابات نادي الزمالك.

أوضح مرتضى منصور في تصريحات صحفية على هامش نظر دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك "أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي جاب أعضاء من الأولتراس معاه يوم الانتخابات".

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل القرار في دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، إلى آخر الجلسة.

وحضر مرتضى منصور اليوم في الطعن المقام من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات الماضية.

وجاء الطلب الذي حمل رقم 12303، عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات الماضية.