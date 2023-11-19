إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك إلى هيئة مفوضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي الزمالك على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 17 ديسمبر لنظر الدعوى.

وحضر مرتضى منصور اليوم في الطعن المقام من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات الماضية.

وجاء الطلب الذي حمل رقم 12303، عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات الماضية، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات الماضية.