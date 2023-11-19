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"حلم البدلة العسكرية".. حيلة سمسار للنصب على المواطنين بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على سمسار مارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات أكدتها معلومات إدارة البحث الجانئي بالجيزة أن سمسارًا تورط في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية عبر حساب بموقع "في بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديده وضبطه وبحيازته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع، واعترف بنشاطه الإجرامي وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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