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اندلاع حريق بمخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة غرب الجيزة مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع ثروت.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيق مع مأمور قسم الجيزة.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أدوات مكتبية بالدور الأرضى بعقار مكون من ١١ طابقًا، ويعمل رجال الإطفاء على مجابهة النيران دون امتداده للمجاورات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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