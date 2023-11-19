اندلاع حريق بمخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أدوات مكتبية بالدور الأرضى بعقار مكون من ١١ طابقًا، ويعمل رجال الإطفاء على مجابهة النيران دون امتداده للمجاورات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012